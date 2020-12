Gjerdrum-ordfører: Sjansen er stor for at mange kjenner noen som er berørt

Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap) sier at det nå nærmer seg en realitet hvor man begynner å få opp navn på enkeltpersoner. – Det blir tungt, sier han.

– Vi er jo ikke et stort sted, så det er klart at dette preger oss. Sjansen for at vi kjenner mange av dem som er berørt, er jo stor, sier han til NRK onsdag kveld.

Politiet har fremdeles håp om å finne overlevende i skredområdet, og leteaksjonen er fremdeles organisert deretter. Blant annet blir det brukt varmesøkende kameraer fra helikopter.

Fremdeles er tolv personer ikke redegjort for.

– Vi får bare håpe at mange av dem er ute og reiser eller er på hytta eller noe lignende. Samtidig vet vi jo at mange ikke reiser så mye nå på grunn av koronasituasjonen, sier ordføreren til NTB.

Rundt 700 er hittil blitt evakuert, men så mange som 1.500 totalt kan måtte regne med å bli evakuert i området rundt leirskredet, ifølge ordføreren.

– De viktigste oppgavene for kriseteamet framover nå er å sørge for god informasjon om hvordan livet vil være i morgen, men også om en uke eller en måned. Det er naturligvis vanskelig for oss å vite, men vi må jo oppsøke de som er evakuert på hotell, og prøve å få gitt de så god info som mulig, sier Østensen.

