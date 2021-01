Gjerdrum-ordføreren: – Håper inderlig at det finnes flere overlevende

En person ble funnet død fredag i skredmassene på Ask i Gjerdrum. Ordfører Anders Østensen (Ap) mottok nyheten med stor sorg, men er glad for at funn er gjort.

– Det er med sorg jeg registrerer at det er funnet en omkommet person, men samtidig er det fint at søket gir resultater og at de blir funnet, sånn at man kan få en verdig begravelse og tatt farvel, sier Østensen til TV 2.

Før den døde personen ble funnet, var det meldt om ti savnede personer etter det enorme kvikkleireskredet, som skjedde natt til onsdag. Politiet opplyser til NTB at de går ut fra at den døde er en av de savnede.

– Vi håper jo inderlig at det kan finnes flere overlevende, men vi er glad for alle som kan bli gjort rede for, sier Gjerdrum-ordføreren.

Nødetatene sier likevel at de fortsatt har håp om å finne overlevende.

– Vi i har fullt fokus på å finne overlevende. Vi har planlagt med at vi kan få flere funn av overlevende, men er også forberedt på at vi kan finne flere døde, sa politiets innsatsleder Roger Pettersen fredag ettermiddag.

