Gjermund Cappelen anker dommen på 13 års fengsel

Hasjbaronen Gjermund Cappelen vil ha enda lavere fengselsstraff og anker dommen på 13 års fengsel.

Det opplyser forsvareren hans, Benedict de Vibe, til VG.

Han ønsker ikke å gå inn på detaljene i ankegrunnlaget.

– Vi har sendt inn en anke over straffeutmålingen. Jeg tror det er riktig at Høyesterett får anledning til å vekte de ulike argumentene som ble lagt til grunn for straffepåstanden i lagmannsrettssaken, sier de Vibe.

Cappelen har tidligere gitt han uttrykk for at 11–12 års fengsel er mer passende enn de 13 årene han ble idømt i Borgarting lagmannsrett 19. juni.