Gjermund Cappelen hevder han fikk politihjelp av Eirik Jensen etter fyllekjøring midt på natten

- Han sa han skulle ordne det via sine kanaler, sa Cappelen i retten.

BORGARTING LAGMANNSRETT (Nettavisen): Onsdag startet Gjermund Cappelen sin forklaring i straffesaken mot ham og den tidligere polititoppen Eirik Jensen. Han fortalte om et omfattende ulovlig samarbeid.

Cappelens forklaring er ett av Spesialenhetens viktigste i bevisføringen mot Jensen.

I retten torsdag fortalte Cappelen om en fyllekjøring som skjedde i 2000 der han ble tatt av politiet natt til 5. mars klokken 01.40 på strekningen Lilleaker til Vækerøveien i Oslo.

Eirik Jensen nekter straffskyld.

Ifølge dommen kjørte han en BMW 328 personbil. Promillen ble senere på natten, klokken 04.03 og 04.05 målt til 0,9. Normalt er det ubetinget fengsel, inndragning av førerkort og bot på en og en halv månedslønn dersom man blir tatt for promillekjøring.

Beholdt førerkortet

I dommen fra Oslo tingrett kommer det frem at politiadvokaten på saken ikke engang la ned påstand om at førerkortet skulle inndras. Dette er heller ikke tema i dommen fra rettens side.

- Eirik (Jensen) sa han skulle ordne det via sine kanaler. Han skulle snakke med noen. Han sa at juristen ikke skulle legge ned påstand om inndragning av førerkortet, sa Cappelen.

Dommen endte med ubetinget fengsel i 24 dager og en bot på 10.000 kroner. Ifølge nettstedet promille.no fører en promille på 0,9 til en svekkelse av reflekser, tankegang, dybdesyn og avstandsbedømmelse.

Adferden med denne promillen gjør også at du har mindre hemninger.

Eirik Jensen hadde en rekke hemmelige møter med Gjermund Cappelen. Bildet er tatt på Grønland i Oslo sentrum av spanere i desember 2013.

I dommen heter det:

«I løpet av kvelden inntok tiltalte øl samt annen alkohol (...). De forlot Badet natt til søndag 5. mars rundt kl 0130, hvorpå tiltalte kjørte sin bil med de øvrige som passasjerer mot Vækerøveien 7, hvor også tiltalte skulle overnatte (...). I Vækerøveien (...) ble tiltaltes bil tatt igjen, i det tiltalte måtte avvente innkjøringen til eiendommen inntil motgående trafikk hadde passert.

Patruljebilen fulgte deretter tett etter tiltaltes bil inn innkjørselen og til bakgården, hvor tiltalte stanset bilen og patruljebilen sanset 4-5 meter bak. Tiltalte ble deretter pågrepet mens han satt i/var på vei ut av førersetet.»

I samme sak ble Cappelen dømt for trusler mot offentlig tjenestemann, for trusler mot politibetjentene som skulle pågripe ham.

Han ble også dømt til å betale saksomkostninger på 3000 kroner.

Jensen ønsker ikke å kommentere saken.

Stakk av fra ulykke

Da Cappelen satt i vitneboksen torsdag fortalte han også om det han påstår er politihjelp han fikk i forbindelse med en episode i 1997 hvor han også kjørte i ruspåvirket tilstand. Ulykken ble omtalt som alvorlig.

I retten hevdet Cappelen at Jensen sørget for at det ble lagt lokk på saken, og at han fikk en midlertidig kjøretillatelse.

- Jeg fikk panikk og stakk av. Da jeg kom hjem ringte jeg til Jensen og spurte hva vi skulle gjøre. Jeg fikk beskjed om at han skulle sende over noen han kjente for å legge lokk på saken.

Ifølge hasjsmugleren kom det en politibetjent fra Majorstuen politistasjon som sjekket skadene på bilen, før han tok en promilletest. Det kom avgjørelse i saken i Asker og Bærum tingrett i slutten av november i 1997.

- Det var en alvorlig hendelse. Jeg tror en person som satt i den andre bilen fikk personskader, og jeg tror jeg mistet førerkortet. Jeg fikk et forelegg, men han som skrev det ut ga meg også en midlertidig kjøretillatelse som jeg tror varte i seks måneder.

Cappelen sa også i retten at personen som utstedet forelegget skal vitne i retten.

På kvelden 10. september 2013 møtes hasjbaronen Gjermund Cappelen og Eirik Jensen på Ekeberg i Oslo, som de ofte gjorde. BMW-en til venstre var Cappelens bil, Jensen kom i en Volvo.

- Hvorfor trengte du kjøretillatelse, spurte statsadvokat Lars Erik Alfheim?

- Fordi jeg solgte narkotika og kjørte rundt med folk det var avtalt med og for å samle inn penger. Det var viktig for virksomheten at jeg hadde bil. Hadde jeg blitt stoppet uten førerkort, og med rulleblad, kunne jeg risikere at det ble utvidet kontroll, svarte Cappelen.

Jensen: - Ikke gjort på egenhånd

På denne tiden smuglet Cappelen hasj til Norge i biler.

Da temaet med ruskjøring var oppe i tingretten, som gikk i fjor, bekreftet Jensen at han grep inn, ifølge NRK.

– Men hvis jeg har tatt dette initiativet, har jeg ikke gjort det på egen hånd. Det må ha vært et politimessig behov. Vi trengte vel at han var mobil, sa han.

Både Eirik Jensen og Gjermund Cappelen har anket dommene fra i Oslo tingrett på henholdsvis 21 og 15 års fengsel. Jensen har anket skyldspørsmålet, mens Cappelen har anket straffutmålingen. Han vil ha større strafferabatt for å ha trukket Jensen inn i saken.

Innrømmet brudd på instruks

Jensen startet sin forklaring forrige uke. Da han var i vitneboksen tirsdag innrømmet han at han hadde brutt informantinstruksen for politiet.

Forrige uke omtalte Nettavisen nyheten om at Jensen vurderte å droppe å forklare seg fordi retten besluttet at deler av hans versjon skulle gå for lukket rett, altså uten presse og andre tilhørere.

Årsaken var hensynet til sikkerheten til spesifikke personer som ville bli nevnt i forbindelse med prosjekter han jobbet med i politiet. Detaljer om samarbeidet med Cappelen, som politiinformant, gikk også for lukkede dører.

Etter hemmelig råd fra stjerneadvokaten John Christian Elden valgte han å snu.

Spesialenheten for politisaker, som er ansvarlig for saken mot Jensen, mener å ha en rekke beviser på at han samarbeidet med Cappelen om kriminell aktivitet, mot betaling.

