Gjør du denne Fjordland-tabben?

(iFinnmark): 80 prosent av Norges befolkning leverer skitten plast i innsamlingsordningen for plastemballasje, viser en ny undersøkelse som TNS har gjort. Det tilsvarer 1,8 millioner husholdninger, melder NRK.

Uvanen truer den norske gjenvinningsinnsatsen, sier selskapet Grønt Punkt Norge.

Problemet er at det kun er litt møkk blant plasten som skal til for at all plasten husholdningene sender inn blir forurenset.

– Si at du kaster ni ting som er rent og en ting som er møkkete, når det presses sammen, så spres forurensingen over på det andre, sier Christian Lie, leder for innsamling hos Sirkula.

Selskapet oppfordrer derfor nordmenn til å bare legge tom plastemballasje i plastreturen.

Majonespakken er for eksempel fy-fy å kaste i den blå sorteringsposten, skriver ringkringkasteren. Likeså er møkkete plastemballasje fra Fjordlands en dårlig idé å sortere – med mindre emballasjen først er skylt i kaldt vann og gjerne reingjort med oppvaskbørsten, vil det si.

– Dersom det ikke går, er det mye bedre at du kaster den skitne emballasjen i restavfallet, sier administrerende direktør i Grønt Punkt, Jaana Røine.

Han minner om at det er viktig å sortere plast, for en kilo gjenvunnet plast gir en kilo ny plast, men for å lage en kilo plast av olje trenger du to liter olje.

