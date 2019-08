Gode utsikter for årets kornproduksjon

Årets kornavlinger ser lovende ut etter fjorårets ekstremtørke. Den har ført til både god jordstruktur og bedre dreneringsevne i kornåkrene.

Det er Norges Landbruksrådgivning som melder at det er store avlinger av høstbygg. Det er et godt tegn for resten av kornproduksjonen, opplyser Landbruks- og matdepartementet.

– Klimaendringene gir landbruket nye utfordringer. Utvikling av nye kornsorter som er tilpasset norske produksjonsforhold og nye dyrkingsmetoder er viktig for kornproduksjonen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Sommeren i fjor ble en av de tørreste de siste 100 årene. Da ble kun 37 prosent av matkornet det er behov for, produsert i Norge. I år melder bønder over hele landet om gode avlinger, og prognosene viser at Norge ligger an til å produsere 80 prosent av matkornet selv.

– Det er kjempeviktig at vi er så selvforsynt som mulig, og forskjellene mellom kornavlingene i fjor og i år viser hvor væravhengige vi er, sa Bollestad til NTB tidligere i sommer.

Ifølge Landbruks- og matdepartementet har Norge de siste 30 årene gått fra å importere 100 prosent av matkornet til å produsere stadig mer selv. Økningen skyldes blant annet et tett samarbeid mellom næringen og ulike institusjoner som NMBU, Nofima, Graminor, Norsk Landbruksrådgiving og NIBIO.

