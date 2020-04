Gradvis åpning av familievernkontorene fra torsdag

Fra torsdag er det igjen mulig med mekling og veiledning ansikt til ansikt på familievernkontorene, opplyser Bufdir.

Gjenåpningen av familievernkontorene blir gradvis.

– Det er bra og viktig at familier som har det krevende eller vanskelig og har behov for hjelp også kan få personlig hjelp og veiledning på sitt lokale familievernkontor. For noen er den personlige kontakten svært viktig, sier direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Inntil videre opprettholdes tilbudet om telefonkonsultasjoner, og dette vil snart suppleres med mulighet for videokonsultasjoner.

– Kontorene vil ikke ha full kapasitet til stedlige konsultasjoner den første tiden, og alle smitteverntiltak vil gjelde slik de til enhver tid er fastsatt av FHI og av Bufdir spesielt for familievernkontorene, sier Trommald.

(©NTB)