Grande: – Vi er inne i en gullalder for norsk litteratur

Flere norske bøker inn i bokhandlere verden rundt er målet når Norge fra søndag overtar rollen som gjesteland under den tradisjonsrike bokmessen i Frankfurt.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) deltok selv da Norge presenterte seg som gjesteland foran det hun beskriver som et rekordoppmøte av journalister som ville vite om planene for det kommende året.

Selv om norsk litteratur allerede blir oversatt til andre språk i stor skala, og norske forfattere ligger på bestselgerlistene i Tyskland og flere andre land, er målet for den største norske kultursatsingen i utlandet noensinne klar: Et mangfold av norsk litteratur skal finne veien til hyllene i ikke minst tyske bokhandler de neste årene.

Gullalder

– Vi ser at det virkelig er en gullalder for norsk litteratur. Vi ser så mange bøker som nå oversettes til andre språk og selges i veldig mange andre land, og at norsk litteratur og norske forfattere ligger på bestselgerlistene i for eksempel Tyskland. Her har Maja Lunde ligget øverst i nesten et år. Det er enorme markeder som åpnes opp for norske forfattere og det er en stor mulighet for å få norsk kunst og kultur i bredde ut i Europa, sier Grande til NRK.

Totalt skal det brukes 52 millioner kroner på det kulturelle erobringstoktet. 30 millioner kroner kommer fra Kulturdepartementet og staten og resten fra bransjeorganisasjoner og sponsorer.

Rollen som gjesteland innebærer at norsk kultur og litteratur kan regne med økt synlighet og stor oppmerksomhet fra utenlandske medier når vi fra søndag overtar stafettpinnen fra Georgia. Året avsluttes på neste års bokmesse i Frankfurt med en gedigen norsk paviljong.

Fasit om tre-fire år

Ifølge NRKs kulturkommentator Agnes Moxnes vil man først etter tre-fire år kunne fastslå om satsingen har vært vellykket, og at det ikke bare har vært en stor og kostbar fest utelukkende for bokbransjen og forfatterne.

– Dersom kunnskapen om norsk litteratur og norske forfattere er tydelig, så har satsingen vært vellykket. Hvis ikke kunne pengene like gjerne vært brukt som stipender til forfatterne, sier Moxnes.

Nesten 600 norske titler ble oversatt til ulike språk i fjor, og i løpet av bokåret 2019 er det allerede planlagt at 200 bøker skal ut på det tyske markedet.

