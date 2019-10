Grande åpner for å bytte ut Frp med MDG

Venstre-leder Trine Skei Grande mener at regjeringsalternativet behøver en restart og peker på en mulig fremtidig konstellasjon av Venstre, MDG, KrF og Høyre.

I helgen møtes partiet til landskonferanse hvor høstens lokalvalg skal oppsummeres. Ved valget endte Venstre med en skuffende oppslutning på 3,9 prosent.

Partiet skal også stake ut kursen fram mot stortingsvalget i 2021. Grande sier til Aftenposten at hun primært ønsker et gjenvalg av dagens regjering, men åpner opp for at MDG, som gjorde et brakvalg i høst, kan få komme inn i varmen.

– Det skjer interessante endringer i det politiske landskapet som gjør det vanskelig å forutse hva som skal skje om to år. Vi ser mer fragmentering, og at de store styringspartiene går nedover. Den grønne, liberale bølgen som vestlige demokratier opplever nå, kan også skje her, sier Grande til avisen.

Hun mener regjeringsalternativet trenger en restart og at partiets potensial kan være større enn hva de klarer å utløse med dagens samarbeidskonstellasjon.

Fredag møttes også Venstres valgkomité på Fornebu i Bærum for å starte arbeidet, som til slutt skal kulminere i valget av ny partiledelse til våren.

Grande har sagt at hun ønsker å fortsette som partileder. Hun kan imidlertid bli utfordret av andre kandidater. Valgkomiteen er nemlig blitt neddynket av forslag.

