Grande avviser at 17-åringen ble fremstilt som ustabil

Trine Skei Grande avviser at mannen, som sier han hadde frivillig sex med henne i 2008, ble fremstilt som psykisk ustabil av Venstre-ledelsen.

- Min statssekretær har avvist at han har kommet med den type uttalelser i et angivelig møte som vi heller ikke skjønner hva er, og det han uttrykker i den artikkelen stiller jeg meg bak, sier Trine Skei Grande i NRKs politisk kvarter torsdag morgen.

Hendelsen fra 2008 blåste opp igjen da Sp-topp Ola Borten Moe skrev på Facebook tirsdag at Trine Skei Grande i 2008 hadde hatt sex med en slektning av ham, som den gang var 17 år. Dette skjedde under bryllupet til Borten Moe.

Grande og hennes statssekretær Jan-Christian Kolstø anklages for å ha spredt rykter om 17-åringen Grande skal ha hatt sex med. De avviser anklagene.

- Mange var til stede og fikk det med seg. Jeg vil karakterisere det som en offentlig hemmelighet, skrev han på Facebook.

Trine Skei Grande avviser at hun har kommentert hendelsen offentlig. Hun har aldri bekreftet eller avkreftet at de hadde sex. Den da 17 år gamle mannen har sagt at de hadde sex, og at det var frivillig.

«Ressurssvak» og «litt enkel»

Onsdag fulgte VG opp med å skrive at Grandes rådgivere i januar 2018 fremstilt den nå 26 år gamle mannen som «ressurssvak», «litt enkel» stilte spørsmål ved hans mentale tilstand.

- Det ble fremstilt som om mannen ikke var tilregnelig. Jeg stusset på det, men forsto etter hvert hvor viktig det var for Grande og staben å få spredt at mannen ikke var til å stole på. De lyktes: Det ble ikke stilt noen spørmål internt, sier en anonym Venstre-kilde til avisen.

Borten Moes Facebook-innlegg kom fordi Sp-politikeren mener det ikke bør være noen tvil om at den nå 26 år gamle mannen snakker sant om hans seksuelle møte med Trine Skei Grande.

Kommenterer ikke



I «Politisk kvarter» torsdag morgen blir Grande spurt om hvorfor VG og den anonyme kildene i Venstre skulle lyve om Venstre-ledelsen fremstilling av 26-åringen.

- Dette er en sak som jeg har valgt å ikke kommentere utad, fordi det har jeg lovet at jeg ikke skulle gjøre, så jeg har valgt å ikke kommentere det og jeg vil ikke kommentere det hos deg heller, svarer Grande.

Av samme grunn vil hun ikke kommentere om hun selv har fremstilt mannen som enkel, selv om hun altså stiller seg bak statssekretær Jan Christian Kolstøs uttalelser til VG, som er følgende: - Dette er påstander fra anonyme kilder som jeg vil avvise. Jeg har hverken truffet eller snakket med den personen det er snakk om og har ikke grunnlag for å komme med noen karakteristikk av vedkommende.

«Jeg er ikke en overgriper»

Trine Skei Grande har til Aftenposten uttalt om denne saken at «jeg er ikke en overgriper», at falske rykter er blitt brukt til å svekke henne, og at hun har fortalt sannheten til Erna Solberg.

Derfor valgte Ola Borten Moe å fortelle om hendelsen på Facebook. Der skriver han blant annet: «Avtalen var å ikke omtale dette offentlig fra noen av dem. Skei Grande valgte imidlertid å kommentere denne og andre saker i et stort intervju i Aftenposten 16. januar under premisset om at hun levde med trusler som følge av sitt politiske engasjement, og at mange forsøker å skremme henne fra innflytelse. Videre får vi vite at hun har fortalt sin historie til statsministeren og at hun «kan ha gjort dumme ting på fest». Det er ingen innrømmelse av forholdet. Det var tvert imot mye mistenkeliggjøring av alle rykter mot henne generelt, denne episoden inkludert.»

Ola Borten Moe.

- Jeg har ikke kommentert denne hendelsen i media

Grande avviser at hun har brutt avtalen.

- Nei det har jeg ikke gjort. Jeg har ikke kommentert denne hendelsen i media, sier hun og avviser at å si at «jeg er ingen overgriper» er å kommentere hendelsen.

- Jeg mener at dette tilhører ikke offentligheten, så derfor kommer jeg heller ikke til å kommentere det, sier Grande.

Denne saken har ikke kommentarfelt da mannen erfaringsmessig blir identifisert.