Grande varsler avgang til høsten – nye lederkandidater lanseres

Venstre planlegger å gjennomføre et landsmøte i september eller oktober. Da blir det klart hvem som tar over etter leder Trine Skei Grande.

Grande kunngjorde i mars sin avgang både som partileder og kunnskapsminister. På det planlagte landsmøtet i april skulle hennes arvtaker velges, men koronakrisen har utsatt lederskiftet.

Nå varsler Grande overfor TV 2 at det skjer til høsten.

– Jeg er fortsatt partileder til landsmøtet som antakelig blir i september eller oktober, sier Grande til kanalen.

– Jeg merker at det gror godt etter meg og det er mange kandidater, sier hun videre, uten å ville peke ut en favoritt.

Valgkomiteen innstilte 5. mars på Sveinung Rotevatn og Abid Raja som nestledere, men håndteringen av koronakrisen gjør at Venstres kvinnelige statsråder seiler opp som utfordrere, skriver TV 2.

Flere fylkesledere i partiet mener kunnskapsminister Guri Melby og næringsminister Iselin Nybø har styrket sine muligheter for å ta over for Trine Skei Grande.

– Jeg stiller meg til disposisjon slik at partiet kan bruke meg til det de ønsker å bruke meg til, sier Nybø, mens Guri Melby ikke har ønsket å kommentere saken.

Dato for Venstres landsmøte blir trolig avgjort neste uke, og innstillingen fra valgkomiteen må være klar senest en måned før møtet blir avholdt.

