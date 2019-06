Grande: Venstres målinger er «ræva»

Det er tre måneder til valget, og det er "ræva" målinger, sa Venstre-leder Trine Skei Grande under partiets landsstyremøte.

– Men for tre måneder siden så hele bildet helt annerledes ut. Jeg tror vi klarer å snu dette, vi har gjort det før, sa Grande.

Venstre har havnet under sperregrensen på en rekke målinger den siste tiden. Samtidig har partier mot bompenger gjort gode målinger i en rekke byer.

Debatten om bompenger har utfordret regjeringssamarbeidet, og ført Venstre på kollisjonskurs med Frp.

Frps landsstyre krevde i begynnelsen av juni at fem bymiljøpakker som er under planlegging, stanses for å få ned bompengeutgiftene. Uaktuelt, svarte Venstres storbynettverk.

Bompenger ble naturlig nok et tema under Grandes tale til landsstyre.

– Vi skal ikke gjøre det umulig å kjøre bil, men mulig å klare seg uten, sa Grande.

Hun la til at partiet ikke ser på bompenger som «en glede», men fremholder at det ikke er snakk om noen krise.

– Regjeringen trenger et miljøparti som Venstre, sa Grande.

(©NTB)