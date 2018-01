Gravde i gjødselhaug i søket etter Janne Jemtland

Søndag ettermiddag brukte politiet blant annet gravemaskin i den omfattende leteaksjonen etter Janne Jemtland.

BRUMMUNDAL (Ringsaker Blad): Gravingen startet rundt klokken 15.30, men er nå avsluttet enn så lenge. Kripos har bistått i arbeidet.

– Etter det vi kjenner til har de sluttet å grave der. Nå er det bare aktivitet nede på gården, sa Østlendingen og Ringsaker Blads mann på stedet, Gaute Freng i 16.20-tiden søndag.

Overfor HA melder politiet at det ikke lå noe dramatikk i gravingen, men at de ønsket å utelukke noen områder i letingen. En lokal bonde har også bistått med gravingen.

Janne Jemtland forsvant natt til 29. desember.

Gjødselhaugen det det ble gravd i ligger i kanten av et jorde som tilhører gården Jemtland.

Politiet og sivilforsvaret flyttet tidligere på dagen letingen mot samme gård som ligger bare noen hundre meter fra stedet der politiet fant blod lørdag ettermiddag.

– Vi leter nå ved og rundt flere gårder og bopeler i dette området. Det er naturlig siden det er nært til funnsted to i Lillehaugveien hvor det ble oppdaget blod lørdag, sa politiadvokat Andre Lillehovde van der Eynden til Ringsaker Blad søndag ettermiddag.

Les også: Nytt blodfunn etter savnet kvinne i Brummundal

Meldt savnet nyttårsaften

Det var natt til 29. desember at tobarnsmoren Janne Jemtland skal ha forsvunnet. Hun ble meldt savnet av sin ektemann nyttårsaften.

Lørdag ble det gjort et nytt blodfunn under letingen. Funnet ble gjort ved Lillehaugvegen/Ånerudvegen i Brumunddal. Det er et annet sted enn der politiet tidligere har funnet et blodspor som er bekreftet å tilhøre den savnede 36-åringen.

De to funnstedene er begge ved bilveier, og ligger geografisk sett relativt nært hverandre. Dermed er søkeområdet noe utvidet for politifolkene og sivilforsvarsfolkene som leter lørdag kveld.

Terje Opheim - bror til savnede Janne Jemtland.

– Det blir bare en liten forflytning. Nå søker mellom de to stedene der det er funnet blod, og det nye funnstedet blir finkjemmet av teknikere. Nærområdet vil videre bli gjennomsøkt av politihund og mannskap, sa politiadvokat André Lillehovde van der Eynden i Innlandet politidistrikt til NTB lørdag kveld.

Les også: Nytt blodfunn stammer fra savnet småbarnsmor

Jemtlands familie er svært preget av situasjonen, forteller Jemtlands bror Terje Opheim til TV 2.

– Det er ganske uvirkelig for oss det som har skjedd nå, og som alle andre leter vi etter svar, sier Opheim til kanalen.

I likhet med politiet ber han alle som måtte ha tips i saken, om å melde seg, slik at de kan få svar raskest mulig.

Han beskriver søsteren som ei sosial, omgjengelig og positiv dame, og legger til at familien fortsatt har håp om å finne henne igjen i live. Blodfunnene er imidlertid en bekymring.

– Det var det vi fryktet. Vi lever fortsatt i håp om at det er liv i Janne, men det er veldig tungt å få beskjed om blodsporene, sier Opheim til NRK.

Sivilforsvaret bistår politiet i søket etter den savnede søndag. Det er i nærheten av Jemtland gård (i bakgrunnen) det søndag ettermiddag graves med gravemaskin i en gjødselhaug.

Sannsynlig kriminalsak

Politiet har tidligere uttalt at en av teoriene de jobber ut ifra er at Jemtland har blitt påkjørt. Blodfunnet, som bekreftes å tilhøre 36-åringen, endrer ikke på dette.

– Det er imidlertid bare en av teoriene, og vi jobber bredt. Men funn 1 og funn 2 er begge langs veien, så det er nærliggende å tro at det har noe med kjøretøy å gjøre. Så dette er et interessant funn, savan der Eynden lørdag.

At blodsporet som ble funnet først tilhørte den savnede kvinnen, gjorde at politiet etterforsket saken som en kriminalsak og ikke en forsvinningssak.

– Det jeg vil si etter dette andre funnet, er at status er omtrent det samme. Det er nærliggende å tenke kriminalsak når vi gjør blodfunn, sa van der Eynden.

Innslag på basestasjon

Søndag ble det kjent at blodet som er funnet stammer fra den savnede kvinnen.

Ifølg NRK Hedmark og Oppland skal Jemtland ha vært på fest med ektemannen natten hun forsvant. Ifølge politiet skal hun ha forlatt hjemmet i Brennliora i Veldre i Brummundal rundt klokken 02.00.

Statskanalens distriktskontor skriver også at tekniske undersøkelser viser at telefonen til tobarnsmoren slår inn på basestasjonen ved Ringsaker kulturskole i Brummundal sentrum klokken 05.50 29. desember. Basestasjonen ligger cirka én kilometer unna det første stedet hvor blod fra Jemtland senere ble funnet.

Mest sett siste uken