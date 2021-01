Gravemaskiner settes inn i letingen etter de omkomne i Gjerdrum

Søkemannskapene kommer ikke videre med håndkraft der hunder har markert i skredet i Gjerdrum. Nå planlegger de å sette inn gravemaskiner for å komme til.

Tidligere denne uken gjorde hunder markeringer i ett av de prioriterte søkeområdene i skredet.

– Vi endte opp i går med at der vi holdt på da kommer vi ikke lenger med håndkraft, så der må vi inn med maskinell drift, sier politiets innsatsleder Mari Stoltenberg på en presseoppdatering i Gjerdrum onsdag formiddag.

Søkemannskapene planlegger nå, i samråd med NVE, å bygge en vei for gravemaskiner inn i skredområdet. Samtidig som veiplanleggingen pågår, søker USAR-mannskaper onsdag i et annet prioritert område på rundt 20x20 meter der de foreløpig kommer til ved å grave for hånd.

Når veien skal legges, må håndgravingen stanses midlertidig.

– Slik det ser ut nå, vil det bli en dags arbeid med håndkraft i prioritert søkeområde, og så vil det bli en pause mens man lager tilgangen til gravemaskinene som vi trenger for å få gjort oss ferdige i de områdene vi ønsker per nå, sier Stoltenberg.

(©NTB)

