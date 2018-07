En 21-årig mann er tiltalt for uaktsomt drap etter at han rygget på en mann under arbeid med gravemaskin i Gjerstad i Aust-Agder.

Saken kommer opp for Aust-Agder tingrett 17. september, skriver Fædrelandsvennen.

Ulykken skjedde 14. februar i år.

«Han var ikke tilstrekkelig aktpågivende og varsom idet han skulle rygge med maskinen for å gi plass til en møtende bil, og unnlot å forsikre seg om at han hadde fri bane bak maskinen», heter det i tiltalebeslutningen fra Agder statsadvokatembeter.

En mann i 40-årene ble påkjørt av gravemaskinen. Han fikk førstehjelp på stedet, men døde av skadene.

(©NTB)

Mest sett siste uken