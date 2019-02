Greit for barn å drikke litt energidrikk, konkluderer Vitenskapskomiteen

Litt energidrikk er helt ok for barn. Men store mengder over kort tid kan gi søvnproblemer, uro og hjerteklapp, viser risikovurderingen fra Vitenskapskomiteen.

– Litt energidrikk, det går greit for de aller fleste, men man må være forsiktig med de store mengdene og spesielt hvis man har et høyt inntak av sjokolade, kaffe og te ved siden av, sier Ellen Bruzell som er faglig leder for Vitenskapskomiteen for mat og miljø som har undersøkt om barn kan få helseskader av energidrikk. – Selv ganske unge barn kvitter seg med koffeinet forholdsvis effektivt, men det er avhengig av kroppsvekt. Foreldre må være obs på store mengder på kort tid. De som for eksempel tar med store mengder energidrikk på spilltreff og lignende, sier hun. Rapporten er laget på oppdrag fra Mattilsynet, og det skal utarbeides råd for om man bør begrense energidrikk til barn. (©NTB)

