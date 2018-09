Grensehandelen øker igjen

Nordmenn grensehandlet for 15,1 milliarder kroner fra sommeren 2017 til sommeren 2018. Det er 571 millioner mer enn den forrige tolvmånederseperioden.

Grensehandelen på dagsturer til utlandet økte med 4 prosent fra tredje kvartal 2017 til og med andre kvartal 2018.

Antallet dagsturer falt imidlertid med 2,2 prosent, fra 8,3 til 8,1 millioner turer i den samme perioden, viser tall Statistisk sentralbyrå la fram torsdag.

Virke handel er bekymret over tallene og tror den storstilte utbyggingen på grensen tyder på at enda flere arbeidsplasser vil gå tapt om ikke regjeringen snarest handler.

– Grensehandelen rammer alle bransjer i handelen, fra apotek og sportsforretninger til dagligvare. Det er helt uakseptabelt at norske myndigheter legger til rette for eksport av handel og arbeidsplasser til utlandet, sier Harald Andersen, direktør for Virke handel.

