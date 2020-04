Grensekontrollen på sjøen skjerpes i påsken

Politiet, Tolletaten og Forsvarets kystvaktskip vil ha økt nærvær i området rundt Hvaler og svenskegrensen i påsken for å håndheve koronareglene.

Flere båter fra politiet i både Øst og Sørøst politidistrikt skal være på vannet, i tillegg til Kystvakta og Tollvesenet. Også politihelikoptre vil bli brukt i aksjonen, skriver Forsvarets Forum.

Hensikten med aksjonen er å forebygge smittespredning ved å sørge for at færrest mulig tar turen over til Sverige i påsken. En slik båttur vil føre til 14 dagers karantene når man kommer tilbake til Norge.

Mens norske gjestehavner stort sett er stengt for gjester i påsken, varierer dette i Sverige. Noen har stengt eller har utsatt åpningen til etter påske, mens andre holder åpent, men med begrenset tilbud.

