Grønt lys til gudstjenester for strømming

Menigheter får til tross for koronarestriksjonene i og ved Oslo samle et fåtall personer for å lage gudstjenester for strømming søndag.

Det opplyser barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til Vårt Land. Han mener Oslo har løst dette på en fin måte allerede, selv om det innebærer en begrensning i tallet på deltakere. I hovedstaden har begrensningen vært på fem personer samt nødvendig produksjonspersonell. – Vi må prøve å begrense tallet på nærkontakter. Samtidig vet vi at disse gudstjenestene har blitt satt stor pris på det siste året, sier Ropstad, som opplyser at muligheten for samles også gjelder blant annet intimkonserter. – Du kan selvsagt ikke ha et kor på 20 personer. Men har du en på piano, en møteleder, en prest og produksjonspersonalet, så skal dette gå an, sier statsråden. (©NTB)

Sykdom

Kristendom

