Grorud-politiker Mobashar Banaras går fra Ap til SV

Tidligere representant i Oslo bystyre, Mobashar Banaras, går fra Arbeiderpartiet til SV. Der blir han innlemmet i partiets bystyregruppe.

– Et sterkt SV er viktig for Oslo, Norge og hele venstresiden. Jeg mener bestemt at SV har et stort potensial til å vokse i Oslo, og jeg er klar til å bidra med mitt, sier Banaras i en pressemelding.

Banaras er også tidligere leder i bydelsutvalget i Bydel Grorud.

