Grovt hærverk mot tre bomstasjoner i Rogaland

Det er utført skadeverk på tre bomstasjoner i Rogaland natt til søndag. – Neppe tilfeldig dagen før bompengeinnkrevingen starter, sier politiet.

Hærverket skjedde på bomstasjonene ved Gamle Ålgårdsvei, Solasplitten ved avkjøringen til Forus Vest og Heigreveien, skriver Stavanger Aftenblad.

Hærverket ble oppdaget av en drosjesjåfør og en politipatrulje.

– Det er en systematikk og et organisert preg over dette. Det er neppe tilfeldig at det skjer dagen før bompengeinnkrevingen begynner, sier operasjonsleder Brit Randulff i Sørvest politidistrikt.

Ifølge Dagbladet er det i alle tre tilfellene blitt brutt opp et panel på siden av de ny bomportalene og satt fyr på ledningsnettet innvendig.

Ingen er så langt pågrepet for ugjerningene, og politiet er interessert i tips fra publikum.

Skadeverket skjedde ett døgn før 17 nye stasjoner i den omstridte bompengeringen settes i drift fra midnatt til natt til mandag, og rushtidsavgiften i Rogaland skal innføres klokka 7 mandag morgen.

Men de tre bomstasjonene som ble utsatt for hærverk blir neppe klar til åpningen, skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi skal ikke avskrive det helt, men det er lite sannsynlig at de vil være i orden til åpningen mandag, sier avdelingsdirektør Astrid Eide i Vegvesenet.

