Grøvan: – Regjering med Ap og Sp er ikke et sentrumsalternativ

KrFs parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan advarer partiet mot å søke samarbeid med Ap og Sp. Han mener SVs eventuelle innflytelse er underkommunisert.

Grøvan var i utgangspunktet på plass på Vestfold KrFs fylkesårsmøte for å argumentere for at partiet bør forbli i opposisjon, men viet mye tid til å snakke ned et eventuelt regjeringssamarbeid med venstresiden.

– Kristne verdier, kristent menneskesyn og kristne tradisjoner er det som samler oss. Det som ikke samler oss, er påstander om at Arbeiderpartiet er et sentrumsparti, sa Grøvan fra talerstolen.

– Jeg har hørt flere som argumenterer for at KrF skal bytte side og presentere et slikt sidebytte som et sentrumsalternativ. Men jeg er ikke enig i den beskrivelsen. Ap har aldri definert seg som et sentrumsparti, fortsatte han.

KrF-representanten understreket også at han mener SV vil få stor makt dersom KrF går over til venstresiden.

– Om man er enig eller uenig i synet på venstresiden, kan man uansett ikke late som om SV ikke finnes. Det er sterkt underkommunisert hvor stor SVs innflytelse blir. SV vil få betydelig makt og innflytelse akkurat som KrF har i dag, sa Grøvan, som listet opp en rekke saker både Ap, Sp og SV er uenige med KrF om.

Han mener det vil bli vanskelig å forsvare overfor KrFs velgere dersom partiet velter statsminister Erna Solbergs (H) regjering.

– Skal vi konstruere regjeringskrise og kaste Solberg til fordel for Støre? Det tror jeg er vanskelig å forklare for våre velgere. Derfor mener jeg vi bør se på den tredje vei: La Solberg fortsette, men ikke gå inn i regjering med Frp, sa Grøvan.

