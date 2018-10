Grøvan åpner for mulig omkamp om KrF-landsmøtets veivalg

Om KrF-landsmøtet blir svært jevnt, må veivalget vurderes av sentralstyre, partiledelse og stortingsgruppe, mener parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan.

– Hvis det blir et så jevnt resultat som det nå kan se ut til å bli, så må sentralstyret, partiledelsen og stortingsgruppen ta en vurdering av om mandatet som landsmøtet gir, er så klart at det gir startsignal til å sondere den ene eller andre veien, sier Grøvan til Aftenposten.

KrFs ekstraordinære landsmøte på Gardermoen 2. november skal ta stilling til om KrF skal innlede regjeringsforhandlinger med Ap og Sp, med Høyre, Frp og Venstre – eller fortsette som i dag, slik Grøvan ønsker.

Så langt ser det ut til at opposisjonsforslaget har liten oppslutning. Grøvan mener likevel at et veivalg – den ene eller andre veien – må tolkes av stortingsgruppen dersom resultatet blir jevnt.

– Å gå inn i en sondering med et parti praktisk talt delt på midten er veldig krevende. Da må vi tenke på hvordan man bygger laget videre og hvordan man utnytter den posisjonen som KrF tross alt har fått i denne perioden på en best mulig måte, sier han til avisen.



