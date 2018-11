Grøvan: KrF må rendyrke opposisjonsrollen

KrF må rendyrke maktposisjonen i opposisjon, slo parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan fast på landsmøtet. Han oppfordret til å følge den «tredje vei».

– Jeg forstår at det er fristende å ta dramatiske grep nå. Men vi må ha is i magen, det finnes en annen løsning, sa Grøvan fra talerstolen.

Han mener at årsaken til KrFs fallende oppslutning ikke har vært at partiet står utenfor regjering.

– Utfordringene løses ikke ved å velge å gå i regjering for enhver pris. Vår utfordring har vært at samarbeidsdiskusjonen har stått i veien, sa han.

– Vi må skape oppmerksomhet om våre løsninger og våre politiske saker. Derfor må vi ta en langt mer offensiv opposisjonsrolle.

Grøvan viste til at verken et samarbeid med Ap og Sp eller et samarbeid med den borgerlige regjeringen vil være i tråd med «velgerløftet» partiet ga før valget i fjor.

