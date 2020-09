Guldvog: Glad for at Oslo kommune har gjort en ny vurdering

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier samarbeidsklimaet mellom dem og byrådet i Oslo fortsatt er godt til tross for høy temperatur de siste dagene. Foto: Vidar Ruud / NTB Foto: (NTB scanpix)

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier i NRK Dagsrevyen at han er glad for at Oslo kommune har gjort en ny vurdering av direktoratets anbefalinger.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

På en pressekonferanse mandag kveld la byrådsleder Raymond Johansen fram nye koronatiltak i Oslo, men byrådet i hovedstaden fulgte ikke alle anbefalingene til Helsedirektoratet. – Det er vår rolle som Helsedirektorat å gi råd til både kommunene og staten om hvilke tiltak som er nødvendig for å få kontroll. Det er det vi har gjort i denne situasjonen, sier Guldvog. Helsedirektøren sier videre at han ser at kommunen har valgt en litt annen tiltakspakke enn det direktoratet har anbefalt for å få ned smitten. – Jeg har tillit til at de har gjort grundige og gode vurderinger, og jeg mener også det er viktig at tiltakene som iverksettes i Oslo, er godt forankret i kommunen, sier Guldvog, som beskriver samarbeidsklimaet med Oslo kommune som godt, selv om det er temperatur. – Jeg registrerer at de velger en litt annen pakke. Jeg vil jobbe sammen med Oslo kommune i tiden framover slik at vi i fellesskap kan nå det som er vårt felles mål, sier han videre. (©NTB)