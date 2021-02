Guldvog: planene hos Ulvik kommune er tilstrekkelige

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier Helsedirektoratet har konkludert med at utbruddet av mutert virus i Hardanger ikke krever statlig innblanding.

– Det har vært dialog med kommunene, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statsforvalteren for å tilrettelegge hva slags innsats som skal bli satt inn. Her ble det vurdert at planene man hadde hos Statsforvalteren og kommunen ville være tilstrekkelige, sa Guldvog på en pressekonferanse onsdag.

Han understreker at det er løpende dialog mellom de fire instansene etter hvert som situasjonen utvikler seg.

– Kommunene har lagt seg på omtrent samme nivå som i Nordre Follo-utbruddet, men gjennom lokale vedtak, sier Guldvog.

