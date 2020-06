Gullsmedranere dømt til fengselsstraffer

Tre svenske menn er dømt til fengselsstraffer for ran i østlandsområdet. To av dem ble pågrepet etter en dramatisk politijakt i Oslo i fjor sommer.

De tre mennene er i Nedre Romerike tingrett dømt til henholdsvis fire år og ti måneders fengsel, fire års fengsel og ett år og en måneds fengsel for en rekke ran på Østlandet, ifølge Dagbladet.

Blant dem er ranet mot Thune Gullsmed og Urmaker i Stortingsgata 29. juli i fjor, som utløste en dramatisk biljakt i Oslo sentrum. Det hele endte med at de ble pågrepet etter at politiet kjørte inn i scooteren som to av mennene kjørte på en gangvei ved Akerselva.

Alle tre er frifunnet for noen av tiltalepunktene, men retten bemerker at hensynet til forretningene, ansatte, kunder og tilfeldig forbipasserende tilsier en streng reaksjon. Det fremgår også av dommen at skytevåpenet som ble benyttet, var en modifisert knallpistol med mindre skadeevne enn en pistol.

De to som ble pågrepet, har erkjent straffskyld for forholdet som retten slår fast at er det mest alvorlige. Ifølge dommen skal de to ha fått med seg klokker fra gullsmeden til en verdi av over 6 millioner kroner.

De tre mennene har nektet for de andre tiltalepunktene, som omfattet en rekke ran fra høsten 2018 til sommeren 2019, men i retten ble alle tre dømt for et tilslag mot en minibank på Skjetten.

Advokat Ida Andenæs, som er forsvarer for mannen som ble dømt til fengsel i ett år og én måned, sier til Dagbladet at hennes klient ønsker å anke posten han er funnet skyldig i.

Forsvareren til mannen som ble dømt til fire års fengsel, advokat Øyvind Bratlien, sier at også hans klient kommer til å anke deler av dommen.

Det er ikke kjent om den tredje mannen vil anke dommen.

(©NTB)