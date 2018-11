Gult alternativ fikk færrest stemmer på KrF-landsmøtet – de røde og blå går videre

Alternativet om å fortsette i opposisjon fikk færrest stemmer på KrF-landsmøtet. Nå fortsetter avstemningen mellom rødt og blått alternativ.

Hans Kristian Grøvans forslag om «den tredje vei» falt under den første avstemningen med kun 30 stemmer.

84 stemmer gikk til rødt alternativ, mens 76 stemmer gikk til blått alternativ. De fleste som stemte på Grøvans alternativ, har varslet at de sekundært vil stemme blått, men det er spenning knyttet til om noen av dem vil bytte side.

Ifølge NRK og TV 2 viser den avstemningen at tre delegater har gått over til rød side. Partileder Knut Arild Hareide trenger at fem delegater bytter side for å få flertall.

Delegatene stemmer nå mellom blått og rødt alternativ.

