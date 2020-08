Guri Melby etter innstillingen: – Veldig stolt og veldig glad

Guri Melby fikk valgkomiteens støtte og er innstilt til å bli Venstre-leder. Hun er svært glad for at innstillingen er enstemmig for hele ledertrioen.

Kunnskapsministeren ble innstilt som leder, mens Sveinung Rotevatn og Abid Raja ble innstilt som henholdsvis 1. og 2. nestleder – Akkurat nå er jeg veldig glad og veldig stolt over å bli enstemmig innstilt av valgkomiteen til å bli leder i Venstre, sa Melby da hun møtte pressen søndag. – Jeg er også veldig glad for at de har en enstemmig innstilling for resten av laget. Det tror jeg er en veldig godt utgangspunkt for Venstre å bygge videre på, fortsatte hun, og understreket at hun gleder seg til å samarbeide med både Raja og Rotevatn. Det er landsmøtet i partiet som skal gjøre det endelige ledervalget 26.–27. september. (©NTB)