Gutt alvorlig skadd etter å ha kommet under bil

En åtte år gammel gutt fikk alvorlige skader da han ble rygget på og havnet under en bil i Os i Hordaland.

Politiet fikk melding om ulykken klokka 18.07 onsdag.

– Et vitne på stedet meldte fra om at et barn hadde kommet bak bilen på en parkeringsplass. Bilen rygget, og han kom under bilen. Han ble ikke kjørt over, men ble sittende fast under kjøretøyet, opplyser operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til NTB.

Da politiet kom til stedet, var gutten allerede fraktet til Haukeland universitetssjukehus med ambulanse. Politiet har opprettet sak på hendelsen og har avhørt vitner og føreren av bilen, som foreløpig har fått beholde førerkortet.

Hagavik OS, (1807) Trafikkuhell: Barn (ca 7-8 år) kom under bil som rygget. Barnet var bevisst da det ble fraktet til Haukeland Universitetssykehus, men kjenner ikke detaljer om skadeomfang. — Vest politidistrikt (@politivest) October 3, 2018

– Det er en bil som har rygget, og føreren har ikke vært observant på barnet. Det framstår som et hendelig uhell, derav beslutningen om å ikke ta førerkortbeslag, slik saken framstår nå, sier Knappen.

Det er ikke kjent om gutten og føreren av bilen kjente hverandre.

(©NTB)

