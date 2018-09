Gyldendal anker kartelldom

Forlaget Gyldendal gjør som Cappelen Damm og anker dommen fra i sommer der de pålagt å betale fem millioner kroner i gebyr for brudd på konkurranseloven.

Det melder Dagens Næringsliv mandag ettermiddag.

Sammen med Aschehoug og Cappelen Damm gikk Gyldendal til sak mot staten etter at Konkurransetilsynet hadde ilagt dem gebyrer på totalt 27 millioner kroner for kartellvirksomhet i 2017. Tilsynet mente forlagene hadde samarbeidet ulovlig og drevet en kollektiv boikott av Interpress. Målet skal ha vært å begrense konkurransen i massemarkedet ved å unnlate å bruke Interpress til å levere bøker til Reitan Convenience.

I Oslo tingrett i år ble forlagenes samlede gebyrer halvert, men domstolen ga staten medhold i at de tre selskapene hadde samarbeidet ulovlig.

Gyldendal mener i likhet med Cappelen Damm at de ikke har gjort noe som er i strid med konkurranseloven, og at det dermed ikke er noe grunnlag for milliongebyret.

– Vi mener dommen bygger på en uriktig forståelse av loven og av de faktiske forhold. Derfor anker vi, og ønsker med det å få opphevet Konkurransetilsynets vedtak, sier kommunikasjonssjef Alexander Henriksen i Gyldendal til DN.

Aschehoug opplyser til samme avis at de har bestemt seg for å ikke anke. Konkurransetilsynets vedtak var et gebyr på 9,7 millioner kroner til Aschehoug, men dette ble redusert med nær 64 prosent til 3,5 millioner kroner av Oslo tingrett.

– Vårt syn på saken er ikke endret, men en rettssak krever store ressurser i form av tid og penger som vi finner det mer formålstjenlig å bruke på våre ordinære oppgaver og daglig drift, sier forlegger og konsernsjef i Aschehoug, Mads Nygaard.

(©NTB)

