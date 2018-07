Gyrokopterstyrt skyldtes trolig dårlig vær

Mye tyder på at værforhold var årsaken til gyrokopterstyrten i Finland, sier Havarikommisjonen. En nordmann omkom i ulykken, en annen ble lettere skadd.

Havarikommisjonen har startet granskningen av styrten, hvor en person mistet livet. De tror gyrokopteret fløy inn i dårlig vær, skriver Nordlys.

– Slik det ser ut nå, er det mye som tyder på at de endte opp i en uønsket værsituasjon, sier Kåre Halvorsen, som er avdelingsdirektør for luftfart i Statens havarikommisjon for transport.

– Vi har ikke noe grunn til å tro at det er noe teknisk med gyrokopteret. Vi drar følgelig ikke inn til stedet for å gjøre detaljundersøkelser. Det er dokumentert av finsk politi, sier Halvorsen videre.

Havarikommisjonen vil nå undersøke forholdene rundt flyturen, slik som prosedyrer, værforhold og planlegging.

Ifølge Meteorologisk institutt var det delvis overskyet med kraftige regnbyger og torden da ulykken skjedde.

