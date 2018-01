Haddy Njie: - Jeg støtter Trond fullt og helt

- Vi har stått sammen gjennom denne stormen, sier hun til VG.

Søndag kveld ble det kjent at Trond Giske trekker seg som nestleder i Arbeiderpartiet (Ap), og at han i tillegg stiller plassen sin som finanspolitisk talsperson til disposisjon.

Men dramatikken fortsetter. I en pressemelding fra Ap-leder Jonas Gahr Støre kom det frem at han selv hadde rådet Giske om å trekke seg. Dette avviser den tidligere nestlederen.

Det har i flere uker stormet rundt Giske som er anklaget for flere tilfeller av seksuell trakassering av ulike kvinner over flere år.

Hans partner og samboer, artisten og TV-stjernen Haddy Njie, gir full støtte til den avgåtte Ap-nestlederen.

– Trond og jeg har stått sammen gjennom denne stormen og jeg støtter Trond fullt og helt, sier Haddy Njie til VG.

Paret var hjemme i sin leilighet i Oslo da han informerte om sin avgang på sin Facebook-sidesøndag kveld, skriver avisen.

– Støtten fra Haddy betyr alt for meg. Hun har stått ved siden av meg hele tiden. Hun har vært grunnen til at jeg har greid å komme meg gjennom dette, sier Giske til VG.

Tidligere søndag skrev Giske følgende på sin egen Facebook-side:

«Første nyttårsdag meddelte jeg at jeg på ubestemt tid ikke kunne fylle oppgavene mine som nestleder i Arbeiderpartiet. Slik situasjonen er blitt, er jeg sammen med min nærmeste familie kommet til at dette må gjelde på varig basis. Jeg stiller også min plass som leder av Arbeiderpartiets finansfraksjon til disposisjon, dersom det er stortingsgruppas ønske. Jeg har orientert partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng om min beslutning.

Hovedgrunnen til at je g gjør dette, er at det er umulig for meg og familien å fortsette å stå i det presset vi har vært under de siste ukene. Belastningen er blitt for stor, og det rammer aller mest de jeg er mest glad i, og som ikke selv har valgt et liv i politikken. Det er svært tungt for dem å oppleve det bildet som tegnes av meg, dag ut og dag inn.»





