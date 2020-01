Haddy Njie tror Maud Angelicas tale har reddet liv

Journalist og programleder Haddy Njie, som er gift med Maud Angelicas fadder Trond Giske, tror 16-åringens sterke tale i farens bisettelse har reddet liv.

– Hun klarer med en slik kraft å stå der i sårbarheten sin og sorgen sin, og likevel se andre. Hun ser at dette skjer hver dag, og at det finnes mennesker som akkurat nå sitter og ikke ser noen annen utvei. Jeg er sikker på at hun med den talen hun valgte å holde i dag, og med den kraften hun holdt den med, har reddet liv og har forandret menneskers liv, sa Njie til NTB etter Ari Behns bisettelse i Oslo domkirke.

I sitt minneord oppfordret Ari Behns eldste datter Maud Angelica folk som sliter med mørke tanker, til å oppsøke hjelp.

Behns familie har siden hans bortgang 1. juledag vært åpne om at han tok sitt eget liv. Njie tror også dette har forandret noe i Norge.

– At familien valgte å være så ærlige fra første stund, at de ikke skjulte det og ikke skammet seg, som jeg tror veldig mange gjør i en slik situasjon, det har forandret måten vi snakker om selvmord på, mener Njie.

(©NTB)