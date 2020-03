Hadia Tajik tar gjenvalg og vil fortsette som nestleder i Ap

Hadia Tajik bekrefter at hun ønsker å fortsette på Stortinget for Arbeiderpartiet. Også Anette Trettebergstuen og Lene Vågslid tar gjenvalg.

De to profilerte Ap-politikerne Marianne Marthinsen og Jette Christensen har den siste tiden gått offentlig ut og sagt at de ikke vil ta gjenvalg som stortingsrepresentanter for partiet.

I et intervju med Dagens Næringsliv går nå tre andre profilerte Ap-kvinner ut og sier at de ønsker å fortsette på Stortinget. De tre er nestleder Hadia Tajik, leder Anette Trettebergstuen i Aps kvinnenettverk og justispolitisk talsperson Lene Vågslid.

