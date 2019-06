Hagens bistandsadvokat deler ikke politiets oppfatning

Svein Holden, bistandsadvokaten til familien Hagen, sier han ikke deler politiets oppfatning av hva som skal ha skjedd med Anne-Elisabeth Hagen.

– At politiet nærmest skal ha sagt at det aldri har vært snakk om en kidnapping, men at det har vært en fingert kidnapping for å skjule et drap – den oppfatningen deler ikke jeg, sier Holden.

På direkte spørsmål om han er enig med politiet når de sier at de «tviler på at det er en bortføring», svarer han at han er uenig.

Politiet opplyste på en pressekonferanse onsdag at deres hovedhypotese nå er at Anne-Elisabeth Hagen er drept, og at gjerningspersonene har iscenesatt en falsk kidnapping for å dekke over drapet.

Holden har snakket med familien etter politiets pressekonferanse, og bistandsadvokaten sier at ingen i familien føler seg mistenkeliggjort. Familien ble informert om den nye hypotesen på et møte med politiet tirsdag.

