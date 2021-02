Halden beholder strenger koronatiltak

Regjeringen åpner for lettelser, men formannskapet i Halden vedtok sent tirsdag kveld en egen forskrift som forlenger de strenge koronatiltakene i kommunen.

– Den uoversiktlige og enda ferske og alvorlige smittesituasjonen i Halden etter utbruddet ved Halden Ishall tilsier for vår kommune at alle forsterkede smitteverntiltak foreløpig må videreføres, heter det i den lokale forskriften.

Søndag 31. januar ble den engelske virusvarianten påvist i Halden, Sarpsborg og Moss. Utbruddet var knyttet til ishallen i Halden.

Fra onsdag innfører regjeringen lettelser i koronatiltakene i Halden og Sarpsborg, og de omkringliggende kommunene. Halden kommune anbefaler likevel at alle tidligere og gjeldende smitteverntiltak blir videreført, og det ble vedtatt i en lokale forskrift i et hastemøte i formannskapet tirsdag.

Ingen servering

Tiltaket betyr at restauranter, kafeer, barer, puber og utesteder fortsatt holder stengt. Serveringssteder kan holde åpent for take away, og hoteller kan servere mat til overnattingsgjester.

All idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter stanses. Svømmehaller, badeland, spahotell, hotellbasseng og lignende må også holde stengt.

«Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter skal holde stengt», opplyser kommunen. I tillegg holdes bibliotekene også stengt.

Det understrekes videre at alle innbyggere og besøkende i Halden må følge karantenereglene som gjelder og bidra til smittesporing.

Alle tiltak gjelder til og med onsdag 10. februar.

Regjeringen åpnet for lettelse

Tirsdag opplyste regjeringen at Halden og Sarpsborg fra 3. februar får de samme lettelsene i tiltak som ble varslet lørdag 30. januar for kommunene i ring 1 i Nordre Follo-utbruddet. Det betyr blant annet gult nivå i skoler og barnehager, at det åpnes for organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge og at enkeltstående butikker kan åpne.

– Det er spesielt lettelser i tiltakene av hensyn til barn og unge og arbeidsplasser. Disse lettelsene vil også gjelde kommunene som søndag 31. januar fikk forsterkede tiltak etter Halden-utbruddet, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Halden har gjennom en lokal forskrift beholdt de skjerpende koronarestriksjonene, mens Sarpsborg følger regjeringens linje.

– Vi har hatt dialog med de sentrale helsemyndighetene. Vi er glad for at regjeringens vedtak er i tråd med våre ønsker. Det er veldig gledelig at vi kan åpne opp noe mer, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje i en uttalelse.

Han viser til smittesituasjon i Sarpsborg er stabil med relativt få smittetilfeller de siste to ukene.

Sarpsborg kommune har en lokal forskrift som gjelder til og med torsdag 4. februar, men tiltakene i denne forskriften er i hovedsak mildere enn de nasjonale reglene.

