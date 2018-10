Halloween-kostyme utløste væpnet politiaksjon i Bergen

En mann i 20-årene som hadde kledd seg i et Halloween-kostyme, bærende på en våpenkopi, utløste væpnet politiaksjon i Bergen sentrum.

– Vi fikk melding om en person som gikk utenfor et utested, bærende på en rifle, noe melderen oppriktig trodde var et ekte skytevåpen. Det gjorde at vi sendte flere patruljer til stedet og bevæpnet oss, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt til NTB.

Politiet tok kontakt og fikk raskt kontroll på mannen, som viste seg å bære på en våpenkopi som en del av et kostyme.

– Han hadde skapt frykt blant flere som hadde sett ham. Bortsett fra våpenet var han ikke utkledd slik at det lett kunne oppfattes som et kostyme.

Mannen blir anmeldt for brudd på våpenloven og ordensforstyrrelse, og kan vente seg en bot på 15.000 kroner. Han fikk også pålegg om å holde seg borte fra sentrum fram til lørdag morgenen.

– Han var for så vidt en angrende synder, men det hjelper jo ikke her. Vi ber folk innstendig om å tenke seg om når de kler seg ut, for slike situasjoner utgjør en fare både for dem og for andre, spesielt når politiet må bevæpne seg, sier Halleraker.

Politiet fikk melding om mannen i Håkonsgaten klokka 1.32 natt til lørdag.

(©NTB)

Mest sett siste uken