Halve Equinor er pensjonert innen ti år

Under oljekrisen måtte Equinor kutte 4.000 stillinger. Nå varsler personaldirektøren at selskapet på ti år trenger 10.000 nye ansatte.

– Det som er gitt, er at 10.000 ansatte skal pensjonere seg eller forlate selskapet ved naturlig avgang de neste ti år. Om det vi da ser for oss, at vi skal være rundt like mange da som i dag, skal vi da ha 10.000 inn, sier Magne Hovden til Dagens Næringsliv.

Etter kuttene under oljekrisen er de nå rundt 21.000 ansatte.

– Digitalisering betyr like mange nye muligheter som færre, tror jeg, så størrelsen på arbeidsstokken blir relativt stabil. Den store jobben vi har foran oss, er å finne ut hvilke vi skal ansette, hvor mange, og hvor, i Norge eller internasjonalt, tilføyer personaldirektøren i Equinor – tidligere Statoil.

Folk helt nede i 58 års alder kunne under kuttene spasere ut med 70 prosent lønn til ordinær pensjonsalder, hovedsakelig finansiert av skattebetalerne over petroleumsskattesystemet. Å unngå forgubbing var et sentralt poeng i nedbemanningen.

Nå er aldersgjennomsnittet i selskapet på 47 år. Ifølge Hovden har det gått litt opp de siste fem årene.

