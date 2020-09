Halvering av hjerteinnleggelser under pandemien

Tiltakene under pandemien gjorde at antallet hjerteinnleggelser ved Akershus universitetssykehus (Ahus) nesten ble halvert.

Det viser en norsk studie nylig publisert i det anerkjente hjertetidsskriftet Circulation.

– Vi ser er at dødeligheten i Norge har gått ned sammenlignet med vanlige år, sier medforfatter Henrik Schirmer, professor i kardiologi ved hjerteavdelingen ved Ahus til Dagens Medisin.

Når koronapandemien slo inn over landet fryktet man at pasienter og syke ville holde seg borte fra sykehus i frykt for smitte. Det er ikke tilfelle, viser tallene.

– Vi ser også mindre lungebetennelser, hjerneslag og andre innleggelser under pandemi-tiltakene. Den nærliggende sammenhengen er ikke frykt for å komme på sykehuset, men at influensa nesten er borte, sier Schirmer til avisen.

Grunnen til det er ifølge Schirmer at tiltakene som ble innført, virket.

– Vi kan ikke vise direkte årsakssammenheng. Men tiltakene, som å vaske hender, hoste i albuehulen, og holde avstand resulterte i at influensa nesten forsvant. Dermed er det mindre betennelse. Og vi vet at betennelsesreaksjoner i kroppen gir en økt risiko for infarkt.

– Vi har tidligere er tenkt at det er sammenheng mellom håndvask, altså hygiene og sykdom, men hadde ikke drømt om disse tallene, sier han.

