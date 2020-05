Halvparten av befolkningen frykter at regjeringen letter på koronatiltakene for fort

51 prosent av Norges befolkning frykter at regjeringen for raskt letter på koronarestriksjonene, viser ny undersøkelse.

51 prosent i en undersøkelse Norstat har utført for ABC Nyheter , svarer at de frykter regjeringen letter på koronarestriksjonene for fort og at smittetallet kan gå opp igjen.

38 prosent svarer nei, og 12 prosent svarer at de ikke vet.

– Vi har levd med strenge tiltak lenge. Det er ikke så rart at noen av oss blir litt engstelige når vi åpner opp. Det er viktig å huske på at gjenåpningen skjer gradvis og kontrollert, og vi følger smittesituasjonen tett, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet.

