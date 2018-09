Rundt halvparten av ordførere i Norge har sluttet seg til proteser mot regjeringens oppfølgning av Stortingets vedtatte rovdyrpolitikk.

Oppropet kommer fra ordførere i fylker som Finnmark, Møre og Romsdal, Østfold og Sogn og Fjordane, skriver Nationen.

– Vi har store utfordringer med rovdyr her i Finnmark. Vi har både bjørn, jerv, gaupe og ørn som tar både rein og sau. Forvaltningen følger ikke opp forliket, sier Tanas ordfører Frank Martin Ingilæ (Ap).

I oppropet fra Finnmark skriver ordførerne at kvotene for rovdyrjakt blir satt for lave, og mener at registreringen av bjørnebestanden er for dårlig.

Ordførerne i de fire fylkene slutter seg dermed til 150 ordførere som tidligere har sendt brev til regjeringen, med krav om at rovviltforliket i Stortinget må følges opp.

Brevet resulterte i et møte tidligere i september, der statsminister Erna Solberg (H) var lydhør for problemene rovdyrene førte med seg, men hun kom likevel ikke med konkrete løfter.

Les også: Ola Elvestuen om ulve-video: - Ikke så gjennomtenkt

Les også: Bønder får 16 millioner kroner etter ulveangrep

Mest sett siste uken