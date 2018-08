Halvparten som mottar sosialhjelp er flyktninger eller innvandrere

Halvparten av dem som mottar sosialhjelp, er flyktninger eller innvandrere, viser NAVs rapport «Fattigdom og levekår i Norge».

– Skal Norge ha en bærekraftig innvandrings- og integreringspolitikk, må vi lykkes bedre enn det vi har gjort så langt, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til Vårt Land.

Siden Sanner fikk ny statsrådspost i regjeringen, har han reist landet rundt for å sjekke ut hva som må tas tak i.

– I noen kommuner kommer åtte av ti videre til utdanning og arbeid, mens det i andre kommuner bare en tre av ti, forteller han og kommer med følgende hilsen til ordførere og lokale folkevalgte:

– Vi kommer til å stille mye tøffere krav til de resultatene kommunene oppnår. I dag har man et krav til et visst antall timer norskundervisning, men det er ikke et noe krav til at man faktisk må lære seg norsk. Dette skal vi endre på. Vi skal gå fra å måle tall i timer til å stille krav om resultat, sier han.

Før året er omme skal Sanner legge fram regjeringens nye integreringsstrategi.

Ifølge Statistisk sentralbyrå konkurrerer arbeidsinnvandrere på lang vei ut flyktninger fra arbeidsmarkedet.

