Hamar stenger for sykehjemsbesøk etter smitteutbrudd på skole

Et smitteutbrudd på Ridabu skole i Hamar fører til at sykehjemmene i hele kommunen er stengt for besøk utenfra.

Torsdag ble en lærer på 7. trinn på Ridabu skole bekreftet smittet av koronaviruset, og lørdag viser de første testresultatene at fire elever og en annen nærkontakt også er smittet, skriver NRK. Ytterligere testresultater kommer fortløpende, og 5.–7. trinn skal ha digital hjemmeundervisning fra mandag. I tillegg blir det altså ikke besøk på sykehjemmene i kommunen framover. – Det siste vi ønsker nå er å utsette de mest sårbare gruppene vi har for smitte, sier kommunedirektør Christi Kvam i Hamar kommune. (©NTB)