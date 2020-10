Hammerfest fortsatt rødest i Korona-Norge

I løpet av helgen er fire pasienter friskmeldt fra covid-19-smitte i Hammerfest. Med 28 bekreftede smittede er kommunen fortsatt rødest i Norge.

28 smittetilfeller betyr at Hammerfest nå har et smittetall på 244,6 per 100.000 innbyggere, noe som gir kommunen det høyeste smittetallet i landet.

Bare Oppdal og Gol er i nærheten, med smittetall på henholdsvis 200 og 217.

– Det lokale smitteutbruddet vi nå ser i Hammerfest, påvirker oss alle, både innbyggere og næringsliv. Dette er en alvorlig og fortsatt uoversiktlig situasjon, sier ordfører Marianne Sivertsen Næss i Hammerfest til Altaposten.

Kommunen tar foreløpig ingen særskilte lokale grep, men følger den nasjonale strategien for smittevern. Alle helseinstitusjoner i kommunen er foreløpig stengt i 14 dager.

(©NTB)