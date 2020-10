Hammerfest venter flere positive prøvesvar – innfører 2-metersregel

Det er registrert fem nye koronasmittede i Hammerfest kommune det siste døgnet. Alle er helsepersonell. Kommunen tror flere er smittet.

Det opplyste ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) på en pressekonferanse lørdag. Tolv personer i Hammerfest kommune har til nå fått påvist koronasmitte.

– Ti av dem er helsepersonell, én er innlagt, og én er servitør. Siden sist er 119 i karantene. 60 av dem i Finnmarkssykehuset og 59 ute i kommunen, sa Næss.

Næss opplyste at det ventes mange svar i løpet av helga, og kommunen forventer at flere tester positivt.

– Vi venter svar på prøvene i løpet av dagen i dag og helgen. Vi forventer at vi får flere positive svar, og det vil da bli vurdert hvilke ytterligere tiltak vi skal gjøre, sa hun.

Stanser besøk

– Vi velger å holde helseinstitusjonene våre stengt de neste 14 dagene til vi har bedre kontroll på situasjonen, opplyste Næss.

Hammerfest kommune presiserer overfor NTB at institusjonene kun vil være stengt for besøkende.

– Sykehjem og avlastning er stengt for besøkende. Kommunen har ikke hjemmel til å stenge private omsorgsboliger, men det anbefales at disse utviser forsiktighet slik situasjonen er nå, opplyser Simone Mauno Krystad på kommunens servicekontor.

Tidligere på dagen ble det klart at Hammerfest sykehus får hjelp fra andre sykehus i Helse nord for å sikre drift og bemanning etter at flere ansatte er koronasmittet eller i karantene.

Tometersregel

Smittesituasjonen gjør videre at kommunen har valgt å anbefale en 2-metersregel. Den nasjonale oppfordringen er 1 meter.

– Med 2 meter er det mindre sjanse for smitte, sa ordføreren.

Skolene og barnehagene i Hammerfest vil fortsatt holde åpent som planlagt.

Kommunen holder ny pressekonferanse søndag klokka 14 om det ordføreren kaller en uavklart situasjon.

