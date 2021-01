Et håp om luftlommer med isolasjon gjør at redningsmannskapene i Gjerdrum fortsatt mener det kan være mulig å finne overlevende.

Status på leteoperasjonen vurderes fortløpende, sier lege Fridtjof Heyerdahl, som er innsatsleder for helsepersonellet på stedet.

– Det er klart at tida er viktig her. Og når det er så kaldt som det er, så er vi engstelige for den tida som er gått, sier Heyerdahl.

– På den annen side er det fortsatt sånn at vi vurderer at det kan være luftlommer med isolasjon. Det er derfor vi opprettholder at det er en sjanse for å finne overlevende, sier han.

