Håper at alle Babcock-flyene er reparert senest mandag

Luftambulansetjenesten håper at alle flyene som har vært ilagt værrestriksjoner, skal være reparert innen mandag. Samtidig opprettholdes ekstraberedskapen.

– Planen gjennom helgen er å justere på flyene som ikke er justert, slik at vi kan kvitte oss med værrestriksjonene som er innført ekstraordinært. Dermed er planen at alle flyene skal være reparert senest mandag og at de ekstraordinære værbegrensningene skal være fjernet, sa direktør for Luftambulansetjenesten Øyvind Juell under en pressekonferanse fredag ettermiddag.

