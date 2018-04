Håper Wara blir mindre innvandrerkritisk enn Listhaug

Antirasistisk Senter håper valget av Tor Mikkel Wara (Frp) som justisminister vil bety en mindre innvandringskritisk politikk enn det Sylvi Listhaug sto for.

Antirasistisk Senter håper valget av Tor Mikkel Wara (Frp) som justisminister vil bety en mindre innvandringskritisk politikk enn det Sylvi Listhaug sto for.

– Dette er en viktig tid for å kjempe mot fiendebilder, frykt og polarisering, og Wara bør ha langt bedre forutsetninger for å være en justisminister for befolkningen som sådan enn enkelte forgjengere, sier leder Rune Berglund Steen.

Les også: Carl I. Hagen:- Wara og jeg har skværet opp for lengst



Innvandringskort



Han minner om at Wara i 1993 advarte mot å bruke innvandring som et kort for å vinne velgere.

«Hensikten med å bringe temaet inn i valgkampen må være å forebygge nasjonalistiske og rasistiske strømninger, ikke bare samle stemmer. Den nasjonalistiske bølgen som vi ser komme både i Europa og Norge, burde bekymre alle anstendige politiske partier», sa Wara den gang.

Antirasistisk Senter og leder Rune Berglund Steen håper valget av Tor Mikkel Wara (Frp) som justisminister vil bety en mindre innvandringskritisk politikk enn det Sylvi Listhaug sto for.

– Det var kloke ord, som er minst like viktige nå. Igjen ser vi en nasjonalisme i framvekst i Europa. Vi ser også at de kreftene som Wara selv opponerte mot i Frp, har stått sterkt der de siste årene, sier Steen.

Les også Erik Stephansens kommentar: Enda en minister fra First House

Fakta om Tor Mikkel Wara:

* Norsk kommunikasjonsrådgiver, lobbyist og politiker for Fremskrittspartiet.

* Født 27. desember 1964 i Karasjok. (Alder 53 år.)

* Wara startet sin politiske karriere på begynnelsen av 1980-tallet, først som formann i Vadsø FpU 1982–1984 og Finnmark FpU 1982–1984, noe senere som redaktør i partiavisen Fremskritt 1986–1987 og formann i Fremskrittspartiets Ungdom 1987–1990. Han var finanspolitisk talsmann og medlem av Oslo bystyre 1987–1989.

* Han satt på Stortinget fra 1989 til 1993, og ble i denne perioden ansett som favoritt til å ta over som partiformann etter Carl I. Hagen.

* Wara var en av liberalistene i partiet. Han trakk seg fra rikspolitikken etter å ha takket nei til stortingsplass etter valget i 1993. Han meldte seg siden ut av FpU i 1994 da liberalistene tapte maktkampen i partiet samme år, men fortsatte som betalende medlem i Frp.

* Han har siden arbeidet som kommunikasjonsrådgiver i PR-bransjen, og ble i 2010 partner i First House.

* I 2003 ble hans daværende PR-byrå, Madland & Wara, undersøkt av Økokrim i forbindelse med Finance Credit-saken, men Økokrim fant ikke grunnlag for å starte etterforskning.

* Wara distanserte seg fra Frp og rikspolitikken på midten av 1990-tallet, men har i senere år jobbet tett med partileder Siv Jensen.

(Kilde: Wikipedia, NTB)

Mest sett siste uken