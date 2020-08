Har avdekket 14 koronasmittede i Indre Østfold – forventer flere

Indre Østfold kommune har påvist 14 tilfeller av koronasmitte etter at ny spredning av viruset er sporet siden forrige helg. Nye restriksjoner innføres.

Under en pressekonferanse fredag opplyste kommuneoverlege Jan Børre Johansen at i alt 14 personer har fått påvist smitte de siste dagene, men at de forventer flere tilfeller.

Smitteoppsporingen startet etter at en mann fra Tønsberg hadde varslet om smitte etter et besøk i Askim sist helg. Så langt er det avdekket smitte knyttet til flere private fester og et utested i Askim. Av de 14 påviste tilfellene så langt kan 10 kobles til utelivet.

– Så langt har vi ti koronasmittede ute på byen i Askim fredag og lørdag. Vi forventer flere positive. Det dreier seg om unge mennesker i 20- og 30-årene og flere har bare hatt beskjedne symptomer, sier Johansen.

– Like alvorlig

Ordfører Saxe Frøshaug sa at det nye utbruddet er like alvorlig som da pandemien brøt ut i mars og viser hvor lite som skal til før kontrollen over spredningen går tapt.

Han oppfordret alle i kommunen til å tenke seg om før de gjør noe. Det vil nå bli gjennomført smittesporing i kommunen. Alle som har vært i nærkontakt med noen av de smittede, vil bli kontaktet.

Ordføreren fortalte også at de daglige henvendelsene på den lokale koronatelefonen hadde steget fra 60 i juni og 100 i juli, til 1.100 torsdag.

Ingen sprintøvelse

– Ingen av oss ønsker veien tilbake til et nedstengt samfunn. Ikke alt som er lov er lurt. Alt er den enketeltes ansvar, sa ordføreren.

I forbindelse med smitteutbruddet gjeninnfører Indre Østfold kommune besøksforbud på alle sykehjem og reduserer åpningstidene for utestedene til klokka 23. Dessuten avlyses Kraftfestivalen, en minifotballturnering og tivoli, som skulle besøke området.

– Dette er ingen sprintøvelse, men mer å regne som en maraton der det avgjørende er stå løpet ut – takk, avsluttet Frøshaug.

